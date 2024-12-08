TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Aralık günü tv yayın akışı...
8 Aralık Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Aralık Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 19:30
NOW YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Holding 20:00
TRT 1 Yayın Akışı
06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:35 Yedi Numara
07:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
10:25 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
14:05 Gönül Dağı
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV Yayın Akışı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Osman
14:50 Yok Artık 2
16:40 Holding
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Holding
02:40 Aldatmak
05:30 Hercai
Kanal D Yayın Akışı
06:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
22:15 Annem Ankara
00:45 Arka Sokaklar
03:30 Zalim İstanbul
04:30 4N1K
05:45 Yaş Kağıt Makas
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV Yayın Akışı
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Ada Masalı
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sahipsizler
02:00 Baba Ocağı
03:30 Türk Müziği
04:30 Baba Ocağı
TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Asi Kabadayı
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- Suriye cephesinden kritik açıklama
- Trump'tan kritik 'Suriye' mesajı
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- 'Ne manaya geldiğini anlayamadı'
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- Silahlı gruplar başkentin güney banliyölerine girdi!
- Özgür Özel, milletvekili Melih Meriç'e sinirlendi
- Rusya'dan Türkiye'nin rolüne değerlendirme