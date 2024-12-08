TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2024 Pazar, 09:38
TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8 Aralık Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Aralık Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni  19:30

NOW  YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Holding 20:00

TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 Yayın Akışı

06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 Yedi Numara

07:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

10:25 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

14:05 Gönül Dağı

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV Yayın Akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Kuruluş Osman

14:50 Yok Artık 2

16:40 Holding

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Holding

02:40 Aldatmak

05:30 Hercai

TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D Yayın Akışı

06:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

22:15 Annem Ankara

00:45 Arka Sokaklar

03:30 Zalim İstanbul

04:30 4N1K

05:45 Yaş Kağıt Makas

TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Ada Masalı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sahipsizler

02:00 Baba Ocağı

03:30 Türk Müziği

04:30 Baba Ocağı

TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Asi Kabadayı

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

televizyonda bugün ne var televizyonda ne var? tv yayın akışı yayın akışı

En Çok Okunan Haberler