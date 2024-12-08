TV yayın akışı 8 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Ada Masalı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sahipsizler

02:00 Baba Ocağı

03:30 Türk Müziği

04:30 Baba Ocağı