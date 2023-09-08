TV yayın akışı 8 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sil Baştan Kaynanam
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Atla Gel Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
02:30 Cemberimde Gül Oya
04:30 Kavak Yelleri
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Safir
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Mutfak Bahane
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Av
23:45 Atla Gel Şaban
01:45 Av
03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
TRT YAYIN AKIŞI
06:00 - Adını Sen Koy
07:15 - Kalk Gidelim
10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
16:10 - Diriliş Ertuğrul
19:00 - Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
21:45 UEFA Euro Elemeleri: Türkiye - Ermenistan
23:45 Benim Güzel Ailem
02:45 Diriliş Ertuğrul
04:40 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Mucize Doktor
13.45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Sil Baştan Kaynanam
01:00 Bu Tabak Kimin
03:15 En Hamarat Benim
05:45 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:15 Hayat Öpücüğü
01:15 Kiralık Aşk
02:45 Erkenci Kuş
04:45 Yüksek Sosyete
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