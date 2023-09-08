TV yayın akışı 8 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2023 Cuma, 07:00
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>8 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Sil Baştan Kaynanam</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Atla Gel Şaban</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Sil Baştan Kaynanam

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Atla Gel Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Arka Sokaklar</p> <p>00:15 Dilek Taşı</p> <p>02:30 Cemberimde Gül Oya</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

02:30 Cemberimde Gül Oya

04:30 Kavak Yelleri

Player Alanı
<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert </p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>00:20 Safir</p> <p>03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>05:30 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Safir

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Mutfak Bahane

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Atla Gel Şaban</p> <p>21:45 Av</p> <p>23:45 Atla Gel Şaban</p> <p>01:45 Av</p> <p>03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Av

23:45 Atla Gel Şaban

01:45 Av

03:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TRT YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 - Adını Sen Koy</p> <p>07:15 - Kalk Gidelim</p> <p>10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 - Seksenler</p> <p>16:10 - Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 - Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>21:45 UEFA Euro Elemeleri: Türkiye - Ermenistan</p> <p>23:45 Benim Güzel Ailem</p> <p>02:45 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:40 Seksenler</p>

TRT YAYIN AKIŞI

06:00 - Adını Sen Koy

07:15 - Kalk Gidelim

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

16:10 - Diriliş Ertuğrul

19:00 - Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

21:45 UEFA Euro Elemeleri: Türkiye - Ermenistan

23:45 Benim Güzel Ailem

02:45 Diriliş Ertuğrul

04:40 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 Mucize Doktor</p> <p>13.45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Bu Tabak Kimin</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Sil Baştan Kaynanam</p> <p>01:00 Bu Tabak Kimin</p> <p>03:15 En Hamarat Benim</p> <p>05:45 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13.45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Sil Baştan Kaynanam

01:00 Bu Tabak Kimin

03:15 En Hamarat Benim

05:45 Kefaret

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:15 Hayat Öpücüğü</p> <p>01:15 Kiralık Aşk</p> <p>02:45 Erkenci Kuş</p> <p>04:45 Yüksek Sosyete</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:15 Hayat Öpücüğü

01:15 Kiralık Aşk

02:45 Erkenci Kuş

04:45 Yüksek Sosyete

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