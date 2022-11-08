TV yayın akışı 8 Kasım 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftanın ikinci gününe geldiğimiz salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Kasım Salı günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Darmaduman
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 19:45 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yürek Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Set Ekstra
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
19:00 Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 O Kız
02:45 Gelinim Mutfakta
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Ana Haber
20:00 Darmaduman
22:30 Bir Peri Masalı
01:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
18:15 Ana Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
01:00 Gecenin Ucunda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Hayat Bugün
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Güzel Günler
02:30 Hayat Bugün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Yürek Çıkmazı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:45 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Yürek Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
03:50 Mutfak Bahane
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