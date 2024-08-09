TV yayın akışı 9 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 9 Ağustos Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 9 Ağustos Cuma TV rehberi...
Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 9 Ağustos TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
22:30 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)
00:15 Seçkin Tetikçiler (Yabancı Sinema)
02:15 Kirli Oyun (Yabancı Sinema)
03:45 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Malefiz (Yabancı Sinema)
21:55 Kim Milyoner Olmak İster?
00:15 Keşisen Dünyalar (Yabancı Sinema)
02:30 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
22:45 Password
22:30 Yerli Dizi
23:30 Mega Boa Yılanı (Yabancı Sinema)
01:30 Gelinim Mutfakta
04:00 Ya Çok Seversen
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
14:00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Garip (Yerli Sinema)
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Garip (Yerli Sinema)
01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:00 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
00:45 İstanbullu Gelin
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Şehirden Uzakta
09:30 Kara Ağaç Destanı
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mumya (Yabancı Sinema)
22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:40 Mumya (Yabancı Sinema)
02:30 Seksenler
03:40 Gönül Dağı
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