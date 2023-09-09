TV yayın akışı 9 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2023 Cumartesi, 18:05
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,  9 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yasak Krallık</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,  9 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yasak Krallık

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

<p><strong>TRT YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:10 Beni Böyle Sev</p> <p>10:30 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:50 Benim Güzel Ailem</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>23:50 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>01:05 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı </p> <p>01:20 Gönül Dağı</p> <p>03:55 Benim Güzel Ailem</p>

TRT YAYIN AKIŞI

08:10 Beni Böyle Sev

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:50 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:50 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:05 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı 

01:20 Gönül Dağı

03:55 Benim Güzel Ailem

Player Alanı
<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ateş Kuşları</p> <p>13:15 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>13:55 Safir</p> <p>17:15 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Safir</p> <p>03:20 Aldatmak</p> <p>05:20 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:15 Akıncı Çizgi Dizi

13:55 Safir

17:15 Kim Milyoner Olmak İster

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Aldatmak

05:20 Kalp Yarası

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:45 Süper Bir Takım</p> <p>09:15 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>10:30 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>13:00 Gazete Magazin</p> <p>16:15 O ses Türkiye </p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>02:30 Dizi</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:15 Ali Yeşilırmak ve Dostları

10:30 MasterChef Türkiye All Star

13:00 Gazete Magazin

16:15 O ses Türkiye 

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:30 Dizi

04:30 Tuzak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Ruhun Duymaz</p> <p>13:00 Adım Farah</p> <p>13.45 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Ruhun Duymaz</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>02:45 Senden Daha Güzel</p> <p>04:45 Aşk Yeniden</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Ruhun Duymaz

13:00 Adım Farah

13.45 En Hamarat Benim

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

02:45 Senden Daha Güzel

04:45 Aşk Yeniden

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Tarkan Altın Madalyon</p> <p>14:30 Arım Balım Peteğim</p> <p>16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Öldürme Arzusu</p> <p>02:15 Öldürme Arzusu</p> <p>03:30 Arım Balım Peteğim</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon

14:30 Arım Balım Peteğim

16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Öldürme Arzusu

02:15 Öldürme Arzusu

03:30 Arım Balım Peteğim

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Baht OyunlarıKüçük Ağa</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi</p> <p>14:00 Ya Çok Seversen</p> <p>16:00 Dilek Taşı</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>00:15 Dilek Taşı</p> <p>02:30 Cemberimde Gül Oya</p> <p>04:00 Müzik Arası</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Baht OyunlarıKüçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Dilek Taşı

02:30 Cemberimde Gül Oya

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Hayat Öpücüğü</p> <p>13:00 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Krallık</p> <p>22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>23:45 Yasak Krallık</p> <p>01:45 Kiralık Aşk</p> <p>03:30 Erkenci Kuş</p> <p>05:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Hayat Öpücüğü

13:00 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yasak Krallık

22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

23:45 Yasak Krallık

01:45 Kiralık Aşk

03:30 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

yayın akışı televizyonda ne var? televizyonda bugün ne var

En Çok Okunan Haberler