TV yayın akışı 9 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Krallık
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
TRT YAYIN AKIŞI
08:10 Beni Böyle Sev
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:50 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:50 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:05 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:20 Gönül Dağı
03:55 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:15 Akıncı Çizgi Dizi
13:55 Safir
17:15 Kim Milyoner Olmak İster
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Aldatmak
05:20 Kalp Yarası
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:15 Ali Yeşilırmak ve Dostları
10:30 MasterChef Türkiye All Star
13:00 Gazete Magazin
16:15 O ses Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:30 Dizi
04:30 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Ruhun Duymaz
13:00 Adım Farah
13.45 En Hamarat Benim
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
02:45 Senden Daha Güzel
04:45 Aşk Yeniden
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Altın Madalyon
14:30 Arım Balım Peteğim
16:15 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Öldürme Arzusu
02:15 Öldürme Arzusu
03:30 Arım Balım Peteğim
05:30 Yeni Gelin
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht OyunlarıKüçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi
14:00 Ya Çok Seversen
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Dilek Taşı
02:30 Cemberimde Gül Oya
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Hayat Öpücüğü
13:00 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yasak Krallık
22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
23:45 Yasak Krallık
01:45 Kiralık Aşk
03:30 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
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