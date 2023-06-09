TV yayın akışı 9 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2023 Cuma, 10:15
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 S.W.A.T: Kuşatma Altında</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yasak Elma</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti (Sezon Finali)</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 S.W.A.T: Kuşatma Altında

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kızılcık Şerbeti (Sezon Finali)

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Ateş Kuşları

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yalnız Kalpler</p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:30 Yalnız Kalpler</p> <p>13:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Gülcemal</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>22:45 Orta Sayfa</p> <p>00:45 Gülcemal</p> <p>03:30 Kamera Arkası</p> <p>04:00 Bay Yanlış</p> <p>06:00 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gülcemal

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

22:45 Orta Sayfa

00:45 Gülcemal

03:30 Kamera Arkası

04:00 Bay Yanlış

06:00 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakt</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 S.W.A.T: Kuşatma Altında</p> <p>21:45 Kolpaçino: Bomba</p> <p>23:45 S.W.A.T: Kuşatma Altında</p> <p>01:30 Kolpaçino: Bomba</p> <p>03:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakt

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 S.W.A.T: Kuşatma Altında

21:45 Kolpaçino: Bomba

23:45 S.W.A.T: Kuşatma Altında

01:30 Kolpaçino: Bomba

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Ömer</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Yalı Çapkını</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ömer

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti (Sezon Finali)</p> <p>00:15 İntikam Peşinde</p> <p>02:15 İntikam Peşinde</p> <p>04:15 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti (Sezon Finali)

00:15 İntikam Peşinde

02:15 İntikam Peşinde

04:15 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai</p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p> <p>05:35 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 Adını Sen Koy</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hyata Gülümse</p> <p>13:15 Kalk Gidelim</p> <p>16:20 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>23:45 Ayla</p> <p>02:15 Turgay Başyayla ile Lezzzetli Tavsiye</p> <p>03:10 Kalk Gidelim</p> <p>04:45 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hyata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:45 Ayla

02:15 Turgay Başyayla ile Lezzzetli Tavsiye

03:10 Kalk Gidelim

04:45 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

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