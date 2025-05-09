TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Mayıs Cuma tv yayın akışı...

Haber Merkezi
09 Mayıs 2025 Cuma, 09:23
TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Kutsal Damacana 4 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Sustalı Ceylan 20:00

TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:30 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

23:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Zamanlar İstanbul

TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kutsal Damacana 4

22:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

TV rehberi trt TV 8

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