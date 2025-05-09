TV yayın akışı 9 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Mayıs Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Kutsal Damacana 4 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Bir Zamanlar İstanbul 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Sustalı Ceylan 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:30 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
23:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:40 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Zamanlar İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kutsal Damacana 4
22:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
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