Cumhuriyet Gazetesi Logo
Garfield filminin konusu ne? Garfield filminin oyuncuları kim?

29.04.2026 17:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Garfield filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Garfield filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Garfield filminin konusu ne? Garfield filminin oyuncuları kim?

Garfield filminin yönetmen koltuğunda Peter Hewitt oturuyor. Filmin senaristliğini ise Joel Cohen ve Alec Sokolow üstleniyor. Peki, Garfield filminin konusu ne? Garfield filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

GARFIELD FİLMİNİN KONUSU NE?

Garfield filmi, tembel ve lazanya tutkunu kedinin rahat yaşamının altüst oluşunu anlatıyor. Sahibi Jon, veteriner Liz'i etkilemek için eve sevimli bir köpek olan Odie'yi getirince Garfield, yeni rakibiyle aynı evi paylaşmak zorunda kalır ve kıskançlıkla dolu bir rekabet başlar. Fakat Odie bir gece kaybolunca Garfield, beklenmedik bir cesaret göstererek onu bulmak için maceraya atılır. Yol boyunca yeni dostlar edinen Garfield, dostluğun ve fedakârlığın değerini keşfeder. Bol kahkaha ve duygusal anlarla dolu film, tüm aileye keyifli bir seyir sunuyor.

GARFIELD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Breckin Meyer

Jennifer Love Hewitt

Bill Murray

GARFIELD STATE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Garfield filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #Animasyon filmi #yabancı film #TV rehberi #garfield

