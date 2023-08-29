Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:23

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:23

Osman Pazarlama filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Senaristliğini Şahan Gökbakar üstleniyor. Peki, Osman Pazarlama filminin konusu ne? Osman Pazarlama filminin oyuncuları kim?

OSMAN PAZARLAMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Osman Pazarlama; aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir iş adamı olmanın yanı sıra zengin olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz’ın kahkaha dolu hikâyesini anlatıyor. Sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman’ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan ve aile dostlarının kızı Songül'dür. Devamlı yeni ürünler tasarlayan ve bu ürünlerini girişimcilik dünyasına kabul ettirmeye çalışan Osman’ın piyasaya sunmaya çalıştığı ürünlerin farklı olmasının yanı sıra, bir o kadar da komik olması hiçbir yatırımcının ilgisini çekmezken bu zorlu süreçte zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlayacaktır.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar

Selim Akgül

Esra Balıkçı

Yurtşen Fidan

Gizem İnceoğlu

Liberat Niyoyandika

Tahsin Tonkuş

Feriştah Senem Yıldırım

Tahsin Yıldırım

Şükran Çağman

Demet Akalın

Okan Kurt

FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Osman Pazarlama filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.