Gölgeler İçinde filminin konusu ne? Gölgeler İçinde filminin oyuncuları kim?

Gölgeler İçinde (In the Shadows) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gölgeler İçinde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gölgeler İçinde filminin konusu ne? Gölgeler İçinde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:15
Gölgeler İçinde filminin konusu ne? Gölgeler İçinde filminin oyuncuları kim?
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Gölgeler İçinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Erdem Tepegöz üstleniyor. Peki, Gölgeler İçinde filminin konusu ne? Gölgeler İçinde filminin oyuncuları kim? 

GÖLGELER İÇİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

İlkel teknolojinin hakim olduğu, tanımlanmamış yer ve zaman distopisinde, bir grup insan her yerde hazır bulunan bir gözetim sistemi tarafından kontrol ediliyor. İçlerinden biri gizemli bir hastalığa yakalandığında, işini kaybetme korkusuyla yetkililerle iletişime geçmeye çalışır. İçinde çalıştığı yapı hakkında şüpheler doğar. Sistemi sorgulayarak karanlık olan bu yapının derinliklerini sandığından daha iyi tanır.

GÖLGELER İÇİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Numan Acar

Vedat Erincin

Ahmet Melih Yılmaz

Muharrem Bayrak

Emrullah Çakay

GÖLGELER İÇİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gölgeler İçinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.


Player Alanı
Gölgeler İçinde In the Shadows konusu nedir?

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