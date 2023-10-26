Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:06

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:06

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

GÖNÜL DAĞI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar verir. Peki, kasaba bu ilişkiyi öğrenecek mi?

Elektrik kesintisi yaşanan kasabada amcaoğulları bu soruna çözüm arar. Veysel bu sıkıntıyı çözmeye çalışır.

Yeşim, setteki çalışanlarla Erkan ve Filiz'i savunduğu için kavga eder. bu olay Yeşim'in kariyerini kötü etkileyecek mi?

Kasabada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılacak. Okulda gösteri hazırlayan Gülsüm Öğretmen, beklemediği bir şeyle karşılaşır.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Süeda Çil, Burak Can, Sude Zülal Güler, Öge Sözbaş, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, Burak Haktanır rol alıyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Gönül Dağı, yeni bölümüyle 28 Ekim Cumartesi saat 20.00’de TRT1’de izleyicisi ile buluşacak.