Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yıldız’ın çocuğunun olmaması, Serhat’la olan ilişkilerini hiç olmadığı kadar büyük bir tehdidin içine sürükler. Artık bu ilişkinin karşısında yalnızca Sultan ve Melek değil, bütün Urfa vardır. Üstelik çocuk sahibi olacağı müjdesini alan Akif, Yelduranların ağası olmak için bu meseleyi sonuna kadar kullanacaktır. Ağalık meclisini kaybeden Serhat için şimdi Yelduran ağalığı da tehlike altındadır. Serhat artık ağalık ile Yıldız arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Öte yandan Kordağlı Konağı’nda Aşır, Ziyan’ın itibarını ve koltuğunu elinden almak için Dalyan’ı da yanına çekerek harekete geçer. Ancak Melek’in Ziyan’a vereceği büyük sır, Aşır’ın bütün planlarını altüst edecek kadar sarsıcı olacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Sultan, Serhat’ın Yıldız’dan ayrılması için Yelduran ailesinin önde gelenlerini bir araya toplar. Köşeye sıkışan Serhat, herkesin önünde geleceği için zor bir karar vermek zorunda kalır: Ya Melek’in karnındaki halef kendi yanında büyüyecek ya da Yıldız ile kurduğu gelecek hayallerinden vazgeçecektir.

Öte yandan Ayten’in, kendisini ve Kenan’ı ihbar etmesi işleri iyice çıkmaza sürükler. Teslim olmaya niyeti olmayan Kenan, özgürlüğü için her şeyi göze alır. Melek’i kullanarak Yıldız’ı kaçırmaya karar verir. Ancak Kenan’ın bu hamlesi karşısında Serhat’ın yapacakları, Kenan’ın sonunu mu getirecektir?

Ziyan’ın tutuksuz yargılanma süresi sona yaklaşırken, yeniden hapse dönmemesi için Ayten’in ya ölmesi ya da şikayetini geri çekmesi gerekmektedir. Ancak Aşır, Ziyan’ın cezasını çekmesi için tam tersine hareket etmeye kararlıdır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 33. bölümü 21 Mayıs Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.