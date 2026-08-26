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Happyend filminin konusu ne? Happyend filminin oyuncuları kim?

Happyend filminin konusu ne? Happyend filminin oyuncuları kim?

26.08.2026 18:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Happyend filminin konusu ne? Happyend filminin oyuncuları kim?

Happyend filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Happyend filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Happyend filminin konusu ne? Happyend filminin oyuncuları kim?
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Happyend filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Neo Sora üstleniyor. Peki, Happyend filminin konusu ne? Happyend filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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HAPPYEND FİLMİNİN KONUSU NE?

En yakın arkadaşlar Yuta ve Kou, günlük yaşamı etkileyen yıkıcı bir deprem tehdidinin gölgelediği yakın gelecekteki Tokyo'da liseden mezun olmanın eşiğindedir. Bir gece, müdürlerine beklenmedik sonuçlar doğuran bir şaka yaparlar ve bu da okulda bir gözetleme sistemi kurulmasına yol açar. Baskıcı güvenlik önlemleri etkili olurken ve ulusal siyasi durum kararırken, Kou dünyadan giderek daha fazla bıkmışken, Yuta görünüşte habersiz kalır. Kou, tutkulu bir öğrenci aktivistinde anlayışlı bir kulak bulur ve siyasi farkındalığı gelişmeye başlar. Yuta'nın yeni ilgi alanlarını asla anlayamayacağına inanan Kou, arkadaşından uzaklaşmaya başlar. Hayat boyu süren dostluklarında ilk kez, ikisi daha önce hiç ifade etmedikleri farklılıklarla yüzleşmek zorunda kalırlar.

HAPPYEND FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hayato Kurihara

Yukito Hidaka

Ayumu Nakajima

HAPPYEND FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Happyend filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.

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