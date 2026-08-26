Umudunu Kaybetme filminin yönetmen koltuğunda Ken Loach oturuyor. Filmin senaristliğini ise Paul Laverty üstleniyor. Peki, Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN KONUSU NE?

The Old Oak, Suriyeli mültecilerin köye gelmesinin ardından kapatılmakla tehdit edilen bir barın sahibi TJ Ballantyne'in hikayesini anlatıyor. Bu mülteciler arasında TJ, kamerası olan Suriyeli genç bir kadın olan Yara ile tanışır. Köyün üzerine çöken gerilimlere ve önyargılara rağmen iki karakter arasında beklenmedik bir dostluk doğar.

UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dave Turner

Ebla Mari

Col Tait

UMUDUNU KAYBETME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Umudunu Kaybetme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.