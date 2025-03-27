Yayınlanma: 27.03.2025 - 20:42

Güncelleme: 27.03.2025 - 20:42

NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Halil İbrahim’in Kaan’ı öldürmesiyle tüm dengeler altüst olur. Didem’in tehdidi Halil İbrahim ve ailesini büyük bir çıkmaza sürüklerken, Zeynep sevdiği adamı kurtarmak için herkesi şaşırtacak bir karar alır. Öte yandan, Fikret ve Esma yeni bir hayat kurmaya çalışırken, Kemal’in öfkesi geri dönülemez bir çatışmaya yol açar.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Büyük kayıpların ardından Halil İbrahim ve Zeynep, acı ve öfkeyle yüzleşirken, Fikret’in aldığı kararlar yeni bir savaşın kapısını aralar. Esma, Fikret’in uzaklaşmasıyla sarsılırken, Didem’in hamlesi Halil İbrahim’i zor bir seçimle karşı karşıya bırakır.

Öte yandan, İskender’in sürpriz hamlesi tüm dengeleri değiştirirken, Zeynep ailesini korumak için kritik bir adım atar. Fikret’in sabrı tükenirken, Halil İbrahim onu durdurmak için harekete geçer.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü 27 Mart Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.