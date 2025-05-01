Hudutsuz Sevda yeni bölüm neden yok? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 21:31

Güncelleme: 01.05.2025 - 21:31

NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Russo’nun gelişiyle birlikte Halil İbrahim ve Fikret kendilerini yeni bir tehlikenin ortasında bulur. İskender’in verdiği karar savaşın yönünü değiştirirken, Halil İbrahim ve Zeynep arasındaki bağ daha da güçlenir.

Didem, yaşadığı büyük sarsıntının ardından Zeynep’e karşı yeni bir cephe açarken, Damla’nın Esma üzerindeki baskısı Fikret’i zor bir seçimin eşiğine getirir. Herkesin kendi savaşını verdiği bu bölümde, alınan kararlar geleceği şekillendirecek.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep’in attığı beklenmedik adım, Halil İbrahim ve Didem arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Halil İbrahim için yeni bir dönem başlarken, Zeynep’in kararı, Didem’i geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Öte yandan Russo, başlatacağı yeni saldırıyla büyük bir felaketin kapısını aralar.

İskender ve Kemal cephesinde alınan kararlar savaşın yönünü değiştirirken, Fikret ve Esma, geçmişin gölgesinden sıyrılmaya çalışır. Ancak en büyük fırtına henüz kopmamıştır.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü 1 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelmeyecek.