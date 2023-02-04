İbo ile Güllüşah filminin konusu ne, oyuncuları kim? İbo ile Güllüşah filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:17

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:17

İbo ile Güllüşah, yönetmenliğini üstlenen Atıf Yılmaz'ın, senaristliğinde İhsan Bilsev'le birlikte çalıştığı, 1977 yapımlı bir komedi filmidir.

İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİNİN KONUSU NE?

Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul’a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.

İBO ILE GÜLLÜŞAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Gülşah Soydan

Ayşen Gruda

Deniz Türkali

Ali Şen

Bilge Zobu

İBO ILE GÜLLÜŞAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

İbo ile Güllüşah filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.