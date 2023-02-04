TV yayın akışı 4 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dokuz Oğuz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kung Fu Yoga
TV8 YAYIN AKIŞI 19:15 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Ailem İçin
04:30 Müzik Arası
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Taçsız Prenses
15:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
01:30 Yasak Elma
04:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Boşver Arkadaş
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kung Fu Yoga
22:15 Kung Fu Yoga
00:15 Çöp Adam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Son Hıçkırık
08:00 Tarkan
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sultan
16:15 İbo İle Güllüşah
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Şark Bülbülü
01:30 Şark Bülbülü
03:00 Güzel Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
13:15 Sıfırıncı Gün
15:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
03:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Ege’nin Hamsisi
09:10 Hayallerinin Peşinde
09:30 Yürek Çıkmazı
12:40 Teşkilat
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Oskar’s Oasis
10:05 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
12:00 Akıncı
12:30 Akıncı
13:00 Aldatmak
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
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