TV yayın akışı 4 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2023 Cumartesi, 11:58
<p>Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Dokuz Oğuz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kung Fu Yoga</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              19:15  Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p>

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Dokuz Oğuz

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kung Fu Yoga

TV8 YAYIN AKIŞI              19:15  Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:00 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Üç Kız Kardeş</p> <p>03:00 Ailem İçin </p> <p>04:30 Müzik Arası</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Ailem İçin 

04:30 Müzik Arası

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:15 Kamera Arkası</p> <p>12:45 Taçsız Prenses</p> <p>15:00 Yasak Elma</p> <p>19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Dokuz Oğuz</p> <p>01:30 Yasak Elma</p> <p>04:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Taçsız Prenses

15:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

01:30 Yasak Elma

04:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Boşver Arkadaş </p> <p>08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler</p> <p>09:00 Meltem Demir İle Hanımeli</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Gecenin Ucunda</p> <p>14:00 Çöp Adam</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Kung Fu Yoga </p> <p>22:15 Kung Fu Yoga</p> <p>00:15 Çöp Adam </p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Boşver Arkadaş 

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

14:00 Çöp Adam

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kung Fu Yoga 

22:15 Kung Fu Yoga

00:15 Çöp Adam 

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Son Hıçkırık </p> <p>08:00 Tarkan </p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Sultan </p> <p>16:15 İbo İle Güllüşah </p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Şark Bülbülü </p> <p>01:30 Şark Bülbülü</p> <p>03:00 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Son Hıçkırık 

08:00 Tarkan 

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sultan 

16:15 İbo İle Güllüşah 

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Şark Bülbülü 

01:30 Şark Bülbülü

03:00 Güzel Günler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>13:15 Sıfırıncı Gün</p> <p>15:30 Survivor Panorama</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>03:30 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

13:15 Sıfırıncı Gün

15:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

03:30 Dizi

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:55 Ege’nin Hamsisi</p> <p>09:10 Hayallerinin Peşinde</p> <p>09:30 Yürek Çıkmazı</p> <p>12:40 Teşkilat</p> <p>15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Ege’nin Hamsisi

09:10 Hayallerinin Peşinde

09:30 Yürek Çıkmazı

12:40 Teşkilat

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Oskar’s Oasis </p> <p>10:05 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı </p> <p>12:00 Akıncı </p> <p>12:30 Akıncı </p> <p>13:00 Aldatmak</p> <p>16:00 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Oskar’s Oasis 

10:05 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı 

12:00 Akıncı 

12:30 Akıncı 

13:00 Aldatmak

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

Film dizi hangi film/dizi var?

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