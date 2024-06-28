Yayınlanma: 28.06.2024 - 19:07

Güncelleme: 28.06.2024 - 19:07

İdol filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hany Abu-Assad üstleniyor. Peki, İdol filminin konusu ne? İdol filminin oyuncuları kim?

IDOL FİLMİNİN KONUSU NE?

10 yaşındaki Muhammed Assaf ve ondan iki yaş büyük ablası Nour ortak müzik tutuklularıyla birbirine bağlıdır. Bütün çabaları müzik enstrümanları almak olan bu iki kardeş ve arkadaşları Ashraf ile Omar’la birlikte bir müzik grubu kurar. Kardeşi Muhammed’in yeteneğini gören Nour daha büyük hayaller kurmaları ve yorulmadan çalışmaları için grubu motive eder. Gazze’nin sert hayat koşullarında Nour, erkek kardeşini karşılaşacağı her türlü zorluktan korur ve ona bahşedilen yeteneğini paylaşması için en büyük destekçisi olur.

IDOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tawfeek Barhom - Mohammed Assaf

Qais Attaallah - Genç Mohammed Assaf

Hiba Attalah - Nour

Ahmad Qasem - Young Ahmad

Abdel Kareem Barakeh - Young Omar

Teya Hussein - Young Amal

Dima Awawdeh - Amal

Ahmed Al Rokh - Omar

Saber Shreim - Ahmad

Amer Hlehel - Kamal

Manal Awad - Mohammed's Mother

Walid Abed Elsalam - Mohammed's Father

Eyad Hourani - Ali Kushk

Ashraf Barhom - Hehler

Nadine Labaki - Shadia

Ali Suliman - Said

Ali Jaber - Ali Jaber

IDOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İdol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.