İdol filminin konusu ne? İdol filminin oyuncuları kim?
İdol (The Idol) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İdol filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İdol filminin konusu ne? İdol filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İdol filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hany Abu-Assad üstleniyor. Peki, İdol filminin konusu ne? İdol filminin oyuncuları kim?
IDOL FİLMİNİN KONUSU NE?
10 yaşındaki Muhammed Assaf ve ondan iki yaş büyük ablası Nour ortak müzik tutuklularıyla birbirine bağlıdır. Bütün çabaları müzik enstrümanları almak olan bu iki kardeş ve arkadaşları Ashraf ile Omar’la birlikte bir müzik grubu kurar. Kardeşi Muhammed’in yeteneğini gören Nour daha büyük hayaller kurmaları ve yorulmadan çalışmaları için grubu motive eder. Gazze’nin sert hayat koşullarında Nour, erkek kardeşini karşılaşacağı her türlü zorluktan korur ve ona bahşedilen yeteneğini paylaşması için en büyük destekçisi olur.
IDOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tawfeek Barhom - Mohammed Assaf
Qais Attaallah - Genç Mohammed Assaf
Hiba Attalah - Nour
Ahmad Qasem - Young Ahmad
Abdel Kareem Barakeh - Young Omar
Teya Hussein - Young Amal
Dima Awawdeh - Amal
Ahmed Al Rokh - Omar
Saber Shreim - Ahmad
Amer Hlehel - Kamal
Manal Awad - Mohammed's Mother
Walid Abed Elsalam - Mohammed's Father
Eyad Hourani - Ali Kushk
Ashraf Barhom - Hehler
Nadine Labaki - Shadia
Ali Suliman - Said
Ali Jaber - Ali Jaber
IDOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İdol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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