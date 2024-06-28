Jurrasic Park 3 filminin konusu ne? Jurrasic Park 3 filminin oyuncuları kim?
Jurrasic Park 3 (Jurassic Park III) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jurrasic Park 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Jurrasic Park 3 filminin konusu ne? Jurrasic Park 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Jurrasic Park 3 filminin yönetmen koltuğunda Joe Johnston oturuyor. Filmin senaristliğini Alexander Payne, Peter Buchman ve Jim Taylor üstleniyor. Peki, Jurrasic Park 3 filminin konusu ne? Jurrasic Park 3 filminin oyuncuları kim?
JURASSİC PARK 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Tam sekiz yıl önce John Hammond, 65 milyon yıl öncesi,dinazorların yaşadığı çağa ait sivrisinek fosilerinden alınan kan örnekleri sayesinde, DNA moleküllerinden yaratılan ve genetik mühendisliğin ürünü olan dinazorların özgürce dolaşmasını sağlayan Jurassic Park projesini hayata geçirmişti. Sekiz yıl sonra ise, Isa Sorna adası dışında bir başka ada da bilimsel çalışmalar yapılmış ve burada bazı yeni türlerde de dinazorlar üretilmiştir. Büyük bir Jurassic Park deneyimi yaşamış olan Paleog Dr.Allen Grant,dinazor kemikleri üzerinde yaptığı araştırmalarına devam etmektedir.Bir gün kapısını çok zengin olduklarını söyleyen bir karı-koca çalar. Çift, Grant'e Jurassic Park tesisine uçakla bir tur düzenlemek istediklerini ve kendisinin onlara eşlik etmesini isterler.Allen başta isteksiz görünse de teklifi güzel bir ücret karşılığında kabul eder. Ancak işler istedikleri gibi gitmeyecek ve kandırıldığını öğrenecektir.
JURASSİC PARK 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
William H. Macy - Governor Chalk
Laura Dern - Dr. Ellie Sattler
Alessandro Nivola - Jose Patina
Sam Neill - Dr. Alan Grant
Téa Leoni - Bridget'in Annesi
Trevor Morgan - Maubee
Sarah Danielle Madison - Athens
John Diehl - Cooper
Julio Oscar Mechoso - Jax
Mark Harelik - Cocodick
Bruce A. Young - Shazza
Taylor Nichols - ısola
Linda Park - Hannah
JURASSİC PARK 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Jurrasic Park 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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