İlk Kurşun filminin konusu ne? İlk Kurşun filminin oyuncuları kim?
İlk Kurşun (First Kill) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk Kurşun filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İlk Kurşun filminin konusu ne? İlk Kurşun filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İlk Kurşun filminin yönetmen koltuğunda Steven C. Miller oturuyor. Filmin senaristliğini Nick Gordon üstleniyor. Peki, İlk Kurşun filminin konusu ne? İlk Kurşun filminin oyuncuları kim?
KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?
Wall Street'te büyük paralarla iş yapan broker Will (Hayden Christensen), oğlu Danny ve eşiyle birlikte gençliğinin geçtiği yerde küçük bir tatil ayarlar. Oğluyla ava gittiği bir sırada adamın birildiğinin vurulduğu görürler, ancak adam ölmemiştir ve evlerine getirerek iyileşmesini sağlarlar. Ne var ki adam iyileşince oğlunu kaçırır. Levi adındaki bu adam, başarısız geçen bir soygun dolayısıyla vurulmuştur ve parayı bulabilmek için fidye amaçlı Danny'i kaçırmıştır. Oğlunu kurtarabilmek için yarım kalan soygunu tamamlamaktan başka çaresi olmayan Will, tecrübeli polis şefi Howell (Bruce Willis) ile karşı karşıya gelecektir.
KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hayden Christensen
Bruce Willis
Gethin Anthony
Megan Leonard
Ty Shelton
Chelsea Mee
William DeMeo
Magi Avila
Jesse Pruett
Christine Dye
Martin Blencowe
John Dauer
Tyler Jon Olson
KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İlk Kurşun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Nahit Eren'den, Arif Güran'a yanıt
- Şartları sıraladı: Çağrıyı nasıl yapacak?
- Deprem anmasında gerginlik
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!
- İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak talebi!
- DEM Parti'dan flaş 'Öcalan' açıklaması
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı