Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:04

Güncelleme: 06.02.2025 - 11:04

İlk Kurşun filminin yönetmen koltuğunda Steven C. Miller oturuyor. Filmin senaristliğini Nick Gordon üstleniyor. Peki, İlk Kurşun filminin konusu ne? İlk Kurşun filminin oyuncuları kim?

KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Wall Street'te büyük paralarla iş yapan broker Will (Hayden Christensen), oğlu Danny ve eşiyle birlikte gençliğinin geçtiği yerde küçük bir tatil ayarlar. Oğluyla ava gittiği bir sırada adamın birildiğinin vurulduğu görürler, ancak adam ölmemiştir ve evlerine getirerek iyileşmesini sağlarlar. Ne var ki adam iyileşince oğlunu kaçırır. Levi adındaki bu adam, başarısız geçen bir soygun dolayısıyla vurulmuştur ve parayı bulabilmek için fidye amaçlı Danny'i kaçırmıştır. Oğlunu kurtarabilmek için yarım kalan soygunu tamamlamaktan başka çaresi olmayan Will, tecrübeli polis şefi Howell (Bruce Willis) ile karşı karşıya gelecektir.

KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hayden Christensen

Bruce Willis

Gethin Anthony

Megan Leonard

Ty Shelton

Chelsea Mee

William DeMeo

Magi Avila

Jesse Pruett

Christine Dye

Martin Blencowe

John Dauer

Tyler Jon Olson

KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İlk Kurşun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.