Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:06

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:06

Keskin Nişancı: Miras filminin yönetmen koltuğunda Don Michael Paul oturuyor. Filmin senaristliğini John Fasano üstleniyor. Peki, Keskin Nişancı: Miras filminin konusu ne? Keskin Nişancı: Miras filminin oyuncuları kim?

KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Serseri bir suikastçı askeri liderleri öldürmektedir ve Brandon babasının da bu suikastçılardan biri olduğu haberini alır. Katilin izini sürmeye çalışır, babasının ölmediğini öğrenir ve üstlerinin katilin izini sürmek için onu yem olarak kullandığını fark eder.

KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Arman Asenov

Tom Berenger

Chad Michael Collins

Dennis Dexter Haysbert

Dominic Mafham

Woon Young Park

Raicho Vasilev

George Zlatarev

KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Keskin Nişancı: Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.