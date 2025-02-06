Keskin Nişancı: Miras filminin konusu ne? Keskin Nişancı: Miras filminin oyuncuları kim?
Keskin Nişancı: Miras (Sniper: Legacy) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Keskin Nişancı: Miras filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Keskin Nişancı: Miras filminin konusu ne? Keskin Nişancı: Miras filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Keskin Nişancı: Miras filminin yönetmen koltuğunda Don Michael Paul oturuyor. Filmin senaristliğini John Fasano üstleniyor. Peki, Keskin Nişancı: Miras filminin konusu ne? Keskin Nişancı: Miras filminin oyuncuları kim?
KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?
Serseri bir suikastçı askeri liderleri öldürmektedir ve Brandon babasının da bu suikastçılardan biri olduğu haberini alır. Katilin izini sürmeye çalışır, babasının ölmediğini öğrenir ve üstlerinin katilin izini sürmek için onu yem olarak kullandığını fark eder.
KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Arman Asenov
Tom Berenger
Chad Michael Collins
Dennis Dexter Haysbert
Dominic Mafham
Woon Young Park
Raicho Vasilev
George Zlatarev
KESKİN NİŞANCI: MİRAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Keskin Nişancı: Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
Etiketler: #Keskin Nişancı: Miras #konusu nedir? #Film
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçimi doğru bilen şirketten son anket!
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Nahit Eren'den, Arif Güran'a yanıt
- Şef Danilo Zanna'nın mekanındaki çay fiyatı gündem oldu
- Şartları sıraladı: Çağrıyı nasıl yapacak?
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Trump'ın 'Gazze' planına Türkiye'den ilk tepki!
- Yeni transfere yol gözüktü!
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!