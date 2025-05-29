İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Sezon finalinde olanlar ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin sezon finali ne zaman? İnci Taneleri dizisi neden yok? İşte ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

İnci Taneleri dizisi 44. bölümü ile ekranlara veda etti.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar. Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.

Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.