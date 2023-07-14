Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:47

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:47

Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin yönetmen koltuğunda Alan Taylor oturuyor. Senaristliğini Laeta Kalogridis ve Patrick Lussier üstleniyor. Peki, Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin konusu ne? Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin oyuncuları kim?

TERMİNATÖR 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet'in ölümcül gücüne karşı savaşmaktadır. Joh Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese'i 1983 yılına geri gönderir ve katil bir robot tarafından takip edilmekte olan annesi Sarah Connor'ı kurtarması için görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır. Ne var ki Kyle Reese 1980'lerin Los Angeles'ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi yürütecektir.

TERMİNATÖR 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emilia Clarke - Sarah Connor

Arnold Schwarzenegger - Terminatör

Jai Courtney - Kyle Reese

Jason Clarke - T-3000

Matt Smith - T-5000

Lee Byung-hun - T-1000

J. K. Simmons - Dedektif O'Brien

Michael Gladis - Lt. Matias

Courtney B. Vance - Dr. Miles Bennett Dyson

Dayo Okeniyi - Danny Dyson

Sandrine Holt - Detective Cheung

Brett Azar - Terminatör

Aaron V. Williamson

Willa Taylor - Young Sarah

Wayne Bastrup - O'Brien

Ian Etheridge - Skynet

Thomas Francis Murphy - sans-abri

Ernest Wells

Tony Donno

Douglas Smith - Eric Thompson

Gregory Alan Williams - Dedektif Harding

Kerry Cahill - Lt. Whitley

Teri Wyble - Mariam

Kerry O'Malley - Kyle'ın Annesi

Luke Sexton - Brad Rearden

Matty Ferraro - Ajan Janssen

Bryant Prince - Kyle Reese

Joshua Mikel

Afemo Omilami - Perry

James Moses Black - Güvenlik Görevlisi

Seth Meriwether - Skynet

Nolan Gross - Skynet

Griff Furst - Ajan Burke

Otto Sanchez - Timmons

Douglas M. Griffin - Garber

Lisa McRee

Brandon Stacy

John Edward Lee - Bill Paxton

Terry Dale Parks

Natalie Stephany Aguilar

Christopher Heskey

Anthony Michael Frederick - Lead Cop

Diezel Ramos

Jeffrey Johnson

Sergio Kato

TERMİNATÖR 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.