Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin konusu ne? Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin oyuncuları kim?
Terminatör 5: Yeniden Doğuş (Terminator Genisys) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin konusu ne? Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin yönetmen koltuğunda Alan Taylor oturuyor. Senaristliğini Laeta Kalogridis ve Patrick Lussier üstleniyor. Peki, Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin konusu ne? Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin oyuncuları kim?
TERMİNATÖR 5 FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet'in ölümcül gücüne karşı savaşmaktadır. Joh Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese'i 1983 yılına geri gönderir ve katil bir robot tarafından takip edilmekte olan annesi Sarah Connor'ı kurtarması için görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır. Ne var ki Kyle Reese 1980'lerin Los Angeles'ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi yürütecektir.
TERMİNATÖR 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emilia Clarke - Sarah Connor
Arnold Schwarzenegger - Terminatör
Jai Courtney - Kyle Reese
Jason Clarke - T-3000
Matt Smith - T-5000
Lee Byung-hun - T-1000
J. K. Simmons - Dedektif O'Brien
Michael Gladis - Lt. Matias
Courtney B. Vance - Dr. Miles Bennett Dyson
Dayo Okeniyi - Danny Dyson
Sandrine Holt - Detective Cheung
Brett Azar - Terminatör
Aaron V. Williamson
Willa Taylor - Young Sarah
Wayne Bastrup - O'Brien
Ian Etheridge - Skynet
Thomas Francis Murphy - sans-abri
Ernest Wells
Tony Donno
Douglas Smith - Eric Thompson
Gregory Alan Williams - Dedektif Harding
Kerry Cahill - Lt. Whitley
Teri Wyble - Mariam
Kerry O'Malley - Kyle'ın Annesi
Luke Sexton - Brad Rearden
Matty Ferraro - Ajan Janssen
Bryant Prince - Kyle Reese
Joshua Mikel
Afemo Omilami - Perry
James Moses Black - Güvenlik Görevlisi
Seth Meriwether - Skynet
Nolan Gross - Skynet
Griff Furst - Ajan Burke
Otto Sanchez - Timmons
Douglas M. Griffin - Garber
Lisa McRee
Brandon Stacy
John Edward Lee - Bill Paxton
Terry Dale Parks
Natalie Stephany Aguilar
Christopher Heskey
Anthony Michael Frederick - Lead Cop
Diezel Ramos
Jeffrey Johnson
Sergio Kato
TERMİNATÖR 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Terminatör 5: Yeniden Doğuş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Türkiye’de rejim değişmiştir'
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı!
- İlkokul düzeyinde değişiklik hazırlığı
- Gövde gösterisine dönüştürdüler!
- İddia: Merkez Bankası’nda üst düzey istifa
- 'Laikliğe savaş açıldı'
- Alenen laikliği hedef aldı!
- ‘Şeyh’ öldü, cemaat bölündü
- AKP'li il başkanı istifa etti!
- AKP'li belediyelere devredildi…