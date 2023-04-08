Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 13:37

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 13:37

İtalyan Yazı (Made In Italy) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İtalyan Yazı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini James D'Arcy yapıyor. Peki, İtalyan Yazı filmi konusu nedir? İtalyan Yazı filmi oyuncuları kimdir?

İTALYAN YAZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

İtalyan Yazı filmi, karısından miras kalan evi satmak için arasının açık olduğu oğluyla Londra’dan İtalya’ya giden bir adamın hikayesini konu ediyor. Sanatçı olan Robert, oğlu Jack ile vefat eden karısından miras kalan evin satışını gerçekleştirmek için Londra’dan İtalya’ya gider. Baba oğul, bir zamanlar güzel vakit geçirdikleri evi terk edilmiş bir durumda bulmayı beklemez. Satıştan önce evi yenilemeye karar veren Robert ve Jack, bu süreçte ilişkilerini düzeltmeye başlar. Gelecek artık onlar için bambaşka gözükmektedir.

İTALYAN YAZI OYUNCULARI

Liam Neeson

Micheál Richardson

Valeria Bilello

Lindsay Duncan

Marco Quaglia

Gian Marco Tavani

Helena Antonio

Yolanda Kettle

Julian Ovenden

Chelsea Fitzgerald

Flaminia Cinque

İTALYAN YAZI NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

İtalyan Yazı filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda ve isteğe bağlı video platformlarında 7 Ağustos 2020'de IFC Films tarafından gösterime girdi.



