Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:43

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:43

Ölüm Kalım Evi (Tiger House) filminin yönetmenliğini Tom Daley üstlenirken filmin senaryosunu Simon Lewis kaleme aldı. Güney Afrika ve İngiltere'de çekilen ve 2015 yılında vizyona giren Ölüm Kalım Evi filminin konusu araştırılıyor. Peki, Ölüm Kalım Evi filmi konusu nedir? Ölüm Kalım Evi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÖLÜM KALIM EVİ FİLMİ KONUSU NE?

Kelly, bir gece gizlice erkek arkadaşı Mark'ın evine girer. Amacı sevgilisinin 18. yaş gününü sürpriz bir şekilde kutlamak ve geceyi onunla geçirmektir. Ancak Kelly, gecenin ilerleyen saatlerinde ölümcül bir hata yaptığını anlar. Çünkü eve gizlice giren yalnızca kendisi değildir.Bir grup silahlı soyguncu da Mark'ın evindedir. Kelly evden kaçabilecek mi? Mark sevgilisini kurtarmayı mı seçecek yoksa kaçacak mı?

ÖLÜM KALIM EVİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kaya Scodelario

Ed Skrein

Dougray Scott

Langley Kirkwood

Brandon Auret

Daniel Boyd

Andrew Brent

ÖLÜM KALIM EVİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölüm Kalım Evi (Tiger House) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.