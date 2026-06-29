Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Wenk ve Marshall Herskovitz üstleniyor. Peki, Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim?
ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN KONUSU NE?
Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir.
ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise
Cobie Smulders
Danika Yarosh
Aldis Hodge
Patrick Heusinger
Holt McCallany
Austin Hebert
Robert Catrini
Robert Knepper
Billy Slaughter
ASLA GERİ DÖNME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.