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Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim?

29.06.2026 18:44:00
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Haber Merkezi
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Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Jack Reacher: Never Go Back) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Wenk ve Marshall Herskovitz üstleniyor. Peki, Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin konusu ne? Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin oyuncuları kim? 

ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN KONUSU NE?

Jack Reacher eskiden çalıştığı birimin merkezine geldiğinde hiç beklemediği bir suçlamayla karşılaşır, 16 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak görülmektedir. Reacher adını temize çıkarıp hayatta kalabilmek için mücadele edecektir.

ASLA GERİ DÖNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise 

Cobie Smulders 

Danika Yarosh

Aldis Hodge

Patrick Heusinger

Holt McCallany

Austin Hebert

Robert Catrini

Robert Knepper 

Billy Slaughter

ASLA GERİ DÖNME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jack Reacher: Asla Geri Dönme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

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