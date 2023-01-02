Jumanji: Yeni Seviye filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Jumanji: Yeni Seviye filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Jumanji: Yeni Seviye filminin konusu ne? Jumanji: Yeni Seviye filminin oyuncuları kim? Jumanji: Yeni Seviye filminin IMDb puanı kaç?
Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level), yönetmenliğini üstlenen Jake Kasdan'ın, senaristliğinde Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg'le birlikte çalıştığı, 2015 yapımlı bir macera/komedi filmidir.
JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİNİN KONUSU NE?
Spencer ortadan kaybolunca Martha, Bethany ve Fridge, onu bulmak için Jumanji'ye dönmeleri gerektiğini anlar. Ancak oyun, bıraktıklarından çok farklıdır.
JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dwayne Johnson
Jack Black
Kevin Hart
Karen Gillan
Nick Jonas
Awkwafina
Danny DeVito
Danny Glover
Ser'Darius Blain
Morgan Turner
Alex Wolff
Madison Iseman
Colin Hanks
JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Jumanji: Yeni Seviye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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