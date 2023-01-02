Jumanji: Yeni Seviye filminin konusu ne, oyuncuları kim?

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:47

Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level), yönetmenliğini üstlenen Jake Kasdan'ın, senaristliğinde Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg'le birlikte çalıştığı, 2015 yapımlı bir macera/komedi filmidir.

JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİNİN KONUSU NE?

Spencer ortadan kaybolunca Martha, Bethany ve Fridge, onu bulmak için Jumanji'ye dönmeleri gerektiğini anlar. Ancak oyun, bıraktıklarından çok farklıdır.

JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Jack Black

Kevin Hart

Karen Gillan

Nick Jonas

Awkwafina

Danny DeVito

Danny Glover

Ser'Darius Blain

Morgan Turner

Alex Wolff

Madison Iseman

Colin Hanks

JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Jumanji: Yeni Seviye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.