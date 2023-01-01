Terminatör: Kara Kader filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Terminatör: Kara Kader filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Terminatör: Kara Kader filminin konusu ne? Terminatör: Kara Kader filminin oyuncuları kim? Terminatör: Kara Kader filminin IMDb puanı kaç?
Terminatör: Kara Kader (Terminator: Dark Fate), yönetmenliğini Tim Miller, senaristliğini David Goyer, Billy Ray, ve Justin Rhodes'ın üstlendiği, 2019 yapımlı bir aksiyon filmidir.
TERMİNATÖR: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace'in, T-1000'in güncellenmiş hâli bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor.
TERMİNATÖR: KARA KADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Linda Hamilton
Arnold Schwarzenegger
Mackenzie Davis
Natalia Reyes
Gabriel Luna
Diego Boneta
Edward Furlong
Terminatör: Kara Kader FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Terminatör: Kara Kader filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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