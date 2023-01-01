Terminatör: Kara Kader filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Ocak 2023 Pazar, 10:00

Terminatör: Kara Kader (Terminator: Dark Fate), yönetmenliğini Tim Miller, senaristliğini David Goyer, Billy Ray, ve Justin Rhodes'ın üstlendiği, 2019 yapımlı bir aksiyon filmidir.

TERMİNATÖR: KARA KADER FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, gelecekten gelen Terminatörlere karşı mücadele eden Sarah Connor ile insan-cyborg hibridi Grace'in, T-1000'in güncellenmiş hâli bir Terminatörün peşinde olduğu genç bir kızı korumaya çalışmalarını konu ediniyor.

TERMİNATÖR: KARA KADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Linda Hamilton

Arnold Schwarzenegger

Mackenzie Davis

Natalia Reyes

Gabriel Luna

Diego Boneta

Edward Furlong

Terminatör: Kara Kader FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Terminatör: Kara Kader filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.