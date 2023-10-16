Beyin Avcıları filminin konusu ne? Beyin Avcıları filminin oyuncuları kim?
Beyin Avcıları (Mindhunters) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyin Avcıları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beyin Avcıları filminin konusu ne? Beyin Avcıları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Beyin Avcıları filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Filin senaristliğini ise Wayne Kramer ve Kevin Brodbin üstleniyor. Peki, Beyin Avcıları filminin konusu ne? Beyin Avcıları filminin oyuncuları kim?
BEYIN AVCILARI FİLMİNİN KONUSU NE?
FBI'ın seri katillerin profilini çıkarma konusunda uzmanlaşmış özel birimi 'Beyin Avcıları'na katılmak isteyen bir grup genç ajan, uzun bir eğitimin son aşamasındadır. FBI içinde farklı eğitim yöntemleriyle ün salmış Ajan Harris onları, özel olarak hazırlanmış ve daha çok donanma eğitimleri için kullanılan bir adada bir tür 'seri katil simülasyonuna' tabi tutar. Bu esnada, İç İşleri Bakanlığı'ndan, Ajan Harris'in sert yöntemlerini araştıran bir müfettiş, kimliğini gizleyerek gruba katılır. Ancak ajanlar bir süre sonra, yakalamaya çalıştıkları seri katilin basit bir bilgisayar programı olmadığını anlayacaklardır. Bir bir ölmeye başlayınca, katili kendi içlerinde aramaya başlarlar. Ekip dayanışması yerini şüphe, korku ve öfkeye bırakmıştır
BEYIN AVCILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Christian Slater - J.d. Reston
Jonny Lee Miller - Lucas Harper
LL Cool J - Gabe Jensen
Eion Bailey - Bobby Whitman
Kathryn Morris - Sara Moore
Trevor White - Attacker
Antonie Kamerling - Anthone Kamerling
Cassandra Bell - Jen
BEYIN AVCILARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beyin Avcıları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.
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