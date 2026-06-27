Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin yönetmen koltuğunda Juan Antonio Bayona oturuyor. Filmin senaristliğini ise Colin Trevorrow ve Derek Connolly üstleniyor. Peki, Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin konusu ne? Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Pratt

Bryce Dallas Howard

Rafe Spall

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.