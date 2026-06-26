Yandaş filminin konusu ne? Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1 filminin oyuncuları kim?

Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1 filminin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmin senaristliğini Noah Oppenheim, Adam Cooper üstleniyor. Peki, Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1 filminin konusu ne? Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1 filminin oyuncuları kim?

YANDAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Gişe rekorları kıran Uyumsuz serisinin üçüncü filmi Yandaş, Tris ve Dört’ü, öncekinden çok daha tehlikeli yeni bir dünyaya götürecek. Uyumsuz’da sistemi alt üst eden bilgileri ortaya çıkardıktan sonra, Tris ve Dört’ün, Şikago’yu çevreleyen duvarların dışına kaçması gerekmekte, hayatlarında ilk defa bildikleri tek şehri ve sevdiklerini bırakmak zorundadırlar. Tris ve Dört’ün, Şikago duvarlarının arkasında devam etmekte olan ve bütün insanlığı tehdit eden savaşta kimden yana olacaklarına hızlı bir şekilde karar vermesi gerekecek ve Tris hayatta kalabilmek için cesaret, sadakat, fedakarlık ve aşk arasında imkansız bir seçim yapmaya mecbur bırakılacak.

YANDAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shailene Woodley

Theo James

Jeff Daniels

Miles Teller

Ansel Elgort

Zoë Kravitz

Maggie Q

Ray Stevenson

YANDAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uyumsuz Serisi: Yandaş Bölüm 1 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.