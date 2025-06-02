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K-9 filminin konusu ne? K-9 filminin oyuncuları kim?

K-9 filminin konusu ne? K-9 filminin oyuncuları kim?

2.06.2025 18:29:00
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Haber Merkezi
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K-9 filminin konusu ne? K-9 filminin oyuncuları kim?

K-9 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. K-9 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, K-9 filminin konusu ne? K-9 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

K-9 filminin yönetmen koltuğunda Rob Daniel oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Siegel ve Scott Myers üstleniyor. Peki, K-9 filminin konusu ne? K-9 filminin oyuncuları kim? 

K-9 FİLMİNİN KONUSU NE?

Jim Belushi'nin başrolünde yeraldığı filmde, tek başına çalışan bir dedektif, yakalaması güç bir suçluyu haklamak için polis köpeğinin yardımını alır.

K-9 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jim Belushi - Dedektif Michael Dooley

Mel Harris - Tracy

Kevin Tighe - Ken Lyman

Ed O'Neill - Brannigan

James Handy - Roger Byers

Sherman Howard - Dillon

Daniel Davis - Halstead

Cotter Smith - Gilliam

John Snyder - Freddie

Pruitt Taylor Vince - Benny "The Mule"

David Haskell - Doktor

William Sadler - Don

Jerry Levine - Ernie

Dan Castallaneta - Maitre D

K-9 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

K-9 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.

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