K-9 filminin yönetmen koltuğunda Rob Daniel oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Siegel ve Scott Myers üstleniyor. Peki, K-9 filminin konusu ne? K-9 filminin oyuncuları kim?
K-9 FİLMİNİN KONUSU NE?
Jim Belushi'nin başrolünde yeraldığı filmde, tek başına çalışan bir dedektif, yakalaması güç bir suçluyu haklamak için polis köpeğinin yardımını alır.
K-9 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jim Belushi - Dedektif Michael Dooley
Mel Harris - Tracy
Kevin Tighe - Ken Lyman
Ed O'Neill - Brannigan
James Handy - Roger Byers
Sherman Howard - Dillon
Daniel Davis - Halstead
Cotter Smith - Gilliam
John Snyder - Freddie
Pruitt Taylor Vince - Benny "The Mule"
David Haskell - Doktor
William Sadler - Don
Jerry Levine - Ernie
Dan Castallaneta - Maitre D
K-9 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
K-9 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.