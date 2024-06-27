Kader filminin konusu ne? Kader filminin oyuncuları kim?
Kader (Fatum) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kader filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kader filminin konusu ne? Kader filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kader filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Juan Galiñanes üstleniyor. Peki, Kader filminin konusu ne? Kader filminin oyuncuları kim?
KADER FİLMİNİN KONUSU NE?
Fatum, bir ihbar aldıktan sonra kaybettiği tüm parayı geri almaya çalışırken kumarhaneye geri dönen, ancak başka bir kumarbazın elinde silahla oraya daldığı an hayatı sonsuza dek değişecek olan kumarbaz Sergio'nun hikayesini konu ediyor.
KADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luis López Tosar
Arón Piper
Elena Anaya
Pepa Gracia
Álex García
KADER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kader filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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