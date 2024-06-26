Yayınlanma: 26.06.2024 - 11:35

Güncelleme: 26.06.2024 - 11:35

Kartal Bir Çarpışma Noktası filminin yönetmen koltuğunda Henry Crum oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Henry Carter üstleniyor. Peki, Kartal Bir Çarpışma Noktası filminin konusu ne? Kartal Bir Çarpışma Noktası filminin oyuncuları kim?

ÇARPIŞA NOKTASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Başrollerini Theresa Randle ve Mark Dacascos'un paylaştığı The Hunt For Eagle One'ın devam filminde Saldırı Timi geri döner. Görevleri, teröristler bir jet yolcu uçağını Güneydoğu Asya'da bir birleşik devletler üssüne düşürmeden Hava trafik kontrolünü ele geçirmektir.

ÇARPIŞA NOKTASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Dacascos

Theresa Randle

Jeff Fahey

Joe Suba

Zach McGowan

ÇARPIŞA NOKTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kartal Bir Çarpışma Noktası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.