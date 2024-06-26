Kuzey Denizi filminin konusu ne? Kuzey Denizi filminin oyuncuları kim?
Kuzey Denizi (The Burning Sea) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuzey Denizi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kuzey Denizi filminin konusu ne? Kuzey Denizi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kuzey Denizi filminin yönetmen koltuğunda John Andreas Andersen oturuyor. Filmin senaristliğini Harald Rosenløw-Eeg ve Lars Gudmestad üstleniyor. Peki, Kuzey Denizi filminin konusu ne? Kuzey Denizi filminin oyuncuları kim?
KUZEY DENİZİ FİLMİNİN KONUSU NE?
1969'da Norveç hükümeti, Kuzey Denizi'nde dünyanın en büyük petrol sahalarından birini keşfedip, bir açık deniz sondajı dönemi başlatır. Aradan geçen 50 yılın ardından çevresel sonuçlar kendini göstermeye başlar. Okyanus tabanında bir çatlak oluşmuştur ve bu teçhizatın çökmesine neden olur. Denizaltı operatörü Sofia da dahil olmak üzere bir araştırma ekibi, kayıpları aramak ve hasarın nedenini değerlendirmek için araştırmaya başlar. Bu durumun bir kıyametin başlangıcı olduğunun keşfedilmesinin ardından kulelerin boşaltılmasa başlanır. Ancak bu sırada Sofia'nın sevgi dolu arkadaşı Stian denizin derinliklerinde mahsur kalır ve Sofia onu kurtarmak için suya dalmak zorunda kalır.
KUZEY DENİZİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kristine Kujath Thorp
Henrik Bjelland
Rolf Kristian Larsen
Halfdan Hallseth
Pål Anders Nordvi
KUZEY DENİZİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kuzey Denizi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı
- Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- Yeni adresi belli oldu: İsmail Saymaz'dan açıklama geldi
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'