Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:19

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:19

Kuzey Denizi filminin yönetmen koltuğunda John Andreas Andersen oturuyor. Filmin senaristliğini Harald Rosenløw-Eeg ve Lars Gudmestad üstleniyor. Peki, Kuzey Denizi filminin konusu ne? Kuzey Denizi filminin oyuncuları kim?

KUZEY DENİZİ FİLMİNİN KONUSU NE?

1969'da Norveç hükümeti, Kuzey Denizi'nde dünyanın en büyük petrol sahalarından birini keşfedip, bir açık deniz sondajı dönemi başlatır. Aradan geçen 50 yılın ardından çevresel sonuçlar kendini göstermeye başlar. Okyanus tabanında bir çatlak oluşmuştur ve bu teçhizatın çökmesine neden olur. Denizaltı operatörü Sofia da dahil olmak üzere bir araştırma ekibi, kayıpları aramak ve hasarın nedenini değerlendirmek için araştırmaya başlar. Bu durumun bir kıyametin başlangıcı olduğunun keşfedilmesinin ardından kulelerin boşaltılmasa başlanır. Ancak bu sırada Sofia'nın sevgi dolu arkadaşı Stian denizin derinliklerinde mahsur kalır ve Sofia onu kurtarmak için suya dalmak zorunda kalır.

KUZEY DENİZİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kristine Kujath Thorp

Henrik Bjelland

Rolf Kristian Larsen

Halfdan Hallseth

Pål Anders Nordvi

KUZEY DENİZİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kuzey Denizi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.