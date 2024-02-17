Süper Polis 2 filminin konusu ne? Süper Polis 2 filminin oyuncuları kim?

Süper Polis 2 (Police Story 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Süper Polis 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Süper Polis 2 filminin konusu ne? Süper Polis 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 21:19
Süper Polis 2 filminin konusu ne? Süper Polis 2 filminin oyuncuları kim?
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Süper Polis 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jackie Chan üstleniyor. Peki, Süper Polis 2 filminin konusu ne? Süper Polis 2 filminin oyuncuları kim? 

SÜPER POLİS 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Serinin ikinci filmi, ortalıkta serbest gezen bir katilin peşine düşen cesur bir dedektifin hikayesine konu ediniyor.

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SÜPER POLİS 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Siu-Ming Lau

Jackie Chan

Maggie Cheung

Dennis Chan

Ching Wan Lau

Wing-cho Yip

Ken Lo

Charlie Cho

Billy Lau

Mars

Ben Lam

Ma Wu

Bill Tung

Michael Chow Man-Kin

Yuen Chor

Chi Fai Chan

John Cheung

Louis Roth

Alvina Kong

Shan Kwan

Anglie Leung

Benny Lai

Kenny Ho

Crystal Kwok

Isabella Wong

Kwok-hung Lam

Ann Mui

SÜPER POLİS 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Süper Polis 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.


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