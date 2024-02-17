Yayınlanma: 17.02.2024 - 21:19

Güncelleme: 17.02.2024 - 21:19

Süper Polis 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jackie Chan üstleniyor. Peki, Süper Polis 2 filminin konusu ne? Süper Polis 2 filminin oyuncuları kim?

SÜPER POLİS 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Serinin ikinci filmi, ortalıkta serbest gezen bir katilin peşine düşen cesur bir dedektifin hikayesine konu ediniyor.

SÜPER POLİS 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Siu-Ming Lau

Jackie Chan

Maggie Cheung

Dennis Chan

Ching Wan Lau

Wing-cho Yip

Ken Lo

Charlie Cho

Billy Lau

Mars

Ben Lam

Ma Wu

Bill Tung

Michael Chow Man-Kin

Yuen Chor

Chi Fai Chan

John Cheung

Louis Roth

Alvina Kong

Shan Kwan

Anglie Leung

Benny Lai

Kenny Ho

Crystal Kwok

Isabella Wong

Kwok-hung Lam

Ann Mui

SÜPER POLİS 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Süper Polis 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.