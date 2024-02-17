Süper Polis 2 filminin konusu ne? Süper Polis 2 filminin oyuncuları kim?
Süper Polis 2 (Police Story 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Süper Polis 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Süper Polis 2 filminin konusu ne? Süper Polis 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Süper Polis 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jackie Chan üstleniyor. Peki, Süper Polis 2 filminin konusu ne? Süper Polis 2 filminin oyuncuları kim?
SÜPER POLİS 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Serinin ikinci filmi, ortalıkta serbest gezen bir katilin peşine düşen cesur bir dedektifin hikayesine konu ediniyor.
Göz Atın
SÜPER POLİS 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Siu-Ming Lau
Jackie Chan
Maggie Cheung
Dennis Chan
Ching Wan Lau
Wing-cho Yip
Ken Lo
Charlie Cho
Billy Lau
Mars
Ben Lam
Ma Wu
Bill Tung
Michael Chow Man-Kin
Yuen Chor
Chi Fai Chan
John Cheung
Louis Roth
Alvina Kong
Shan Kwan
Anglie Leung
Benny Lai
Kenny Ho
Crystal Kwok
Isabella Wong
Kwok-hung Lam
Ann Mui
SÜPER POLİS 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Süper Polis 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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