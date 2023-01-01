Kan ve Kemik filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2009 yılında vizyona giren Kan ve Kemik filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kan ve Kemik filminin konusu ne? Kan ve Kemik filminin oyuncuları kim? Kan ve Kemik filminin IMDb puanı kaç?
Kan ve Kemik (Blood and Bone), yönetmenliğini Ben Ramsey, senaristliğini Michael Andrews'in üstlendiği, 2009 yapımlı bir aksiyon filmidir.
KAN VE KEMİK FİLMİNİN KONUSU NE?
Los Angeles'ta eski bir mahkûm, vefat eden arkadaşına verdiği sözü yerine getirme arayışında yer altı savaş dünyasını kasıp kavurur.
KAN VE KEMİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael Jai White
Julian Sands
Eamonn Walker
Dante Basco
Nona Gaye
Shannon Kane
Michelle Belegrin
Bob Sapp
KAN VE KEMİK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kan ve Kemik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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