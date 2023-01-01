Kan ve Kemik filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Ocak 2023 Pazar, 09:00

Kan ve Kemik (Blood and Bone), yönetmenliğini Ben Ramsey, senaristliğini Michael Andrews'in üstlendiği, 2009 yapımlı bir aksiyon filmidir.

KAN VE KEMİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles'ta eski bir mahkûm, vefat eden arkadaşına verdiği sözü yerine getirme arayışında yer altı savaş dünyasını kasıp kavurur.

KAN VE KEMİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Jai White

Julian Sands

Eamonn Walker

Dante Basco

Nona Gaye

Shannon Kane

Michelle Belegrin

Bob Sapp

KAN VE KEMİK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kan ve Kemik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.