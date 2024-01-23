Hitman: Ajan 47 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hitman: Ajan 47 filmi nerede çekildi?
Hitman: Ajan 47 (Hitman: Agent 47) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hitman: Ajan 47 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hitman: Ajan 47 filminin konusu ne? Hitman: Ajan 47 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hitman: Ajan 47 filminin yönetmen koltuğunda Aleksander Bach oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Finch ve Skip Woods üstleniyor. Peki, Hitman: Ajan 47 filminin konusu ne? Hitman: Ajan 47 filminin oyuncuları kim?
HITMAN: AJAN 47 FİLMİNİN KONUSU NE?
Uzun yıllar süren bir araştırma sürecinin ürünü olan, üst düzey yeteneklere sahip bir ölüm makinesi, boynunun arkasında yer alan barkod dövmesinin son iki hanesinde yazan numarayla, "Ajan 47" olarak tanınmaktadır. Güç, hız ve zeka anlamında tam bir başarı örneği olan bu suikastçının yeni görevi ise kendisinin gizemini çözüp aynı formül üzerinden bir katil ordusu yaratmaya çalışan bir mega şirkete karşı harekete geçmektir. Katia adında genç bir kadının yardımını alacağı bu süreçte Ajan 47 şaşırtıcı köklerini keşfedecek ve epik bir savaşın içine atılacaktır.
HITMAN: AJAN 47 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rupert Friend - Ajan 47
Hannah Ware - Katia van Dees
Angelababy - Diana Burnwood
Zachary Quinto - John Smith
Mona Pirzad - Katia'nın Annesi
Ciarán Hinds - Piotr Litvenko
Thomas Kretschmann - Le Clerq
Rolf Kanies - Dr. Albert Delriego
Sebastian Hülk - Garad
Emilio Rivera - Fabian
Jürgen Prochnow - Tobias
Dan Bakkedahl - Sanders
Jerry Hoffmann - Franco
Nils Brunkhorst - Doktor
Johannes Suhm - Dr. Litvenko
HITMAN: AJAN 47 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hitman: Ajan 47 filminin çekimleri İstanbul da dahil olmak üzere çeşitli yapıldı.
HITMAN: AJAN 47 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hitman: Ajan 47 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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