Yayınlanma: 23.01.2024 - 19:02

Güncelleme: 23.01.2024 - 19:02

Ripley dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü yönetmen Steven Zaillian imzası taşıyan filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Zaillian üstleniyor. Dizi kısa süre sonra dijital bir platform üzerinden izleyicisi ile buluşacak. Peki, Ripley dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ripley dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

RIPLEY DİZİSİNİN KONUSU NE?

1960'ların New York'unda Tom Ripley, asi oğlunu İtalya'dan eve dönmeye ikna etmesi için zengin bir adam tarafından işe alınır. Ancak Tom'un Dickie Greenleaf'in yurtdışındaki rahat yaşamıyla tanışması, "aldatma, dolandırıcılık ve cinayetle dolu karmaşık bir hayata atılan ilk adımdır".

RIPLEY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Andrew Scott - Tom Ripley

Johnny Flynn - Dickie Greenleaf

Dakota Fanning - Marge Sherwood

Eliot Sumner

Maurizio Lombardi

Margherita Buy

John Malkovich

RIPLEY DİZİSİ NEREDEN UYARLANDI?

Ripley dizisi, Patricia Highsmith'in 1955 tarihli suç romanı The Talented Mr. Ripley'den uyarlandı.

RIPLEY DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Ripley dizisi kısa süre sonra Netflix kütüphanesine eklenerek izleyicisi ile buluşacak.

RIPLEY DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ripley dizisinin 4 Nisan 2024 tarihinde Netflix kütüphanesine eklenmesi bekleniyor.