Kanlı Nehir filminin konusu ne? Kanlı Nehir filminin oyuncuları kim?
Kanlı Nehir (Red River) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanlı Nehir filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kanlı Nehir filminin konusu ne? Kanlı Nehir filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kanlı Nehir filminin yönetmen koltuğunda Howard Hawks oturuyor. Senaristliğini Charles Schnee ve Borden Chase üstleniyor. Peki, Kanlı Nehir filminin konusu ne? Kanlı Nehir filminin oyuncuları kim?
KANLI NEHİR FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Texas’ta büyük bir sürü sahibi Thomas Dunson’ın (John Wayne) hayvanlarını satmak üzere sürüyü kuzeye, Missouri’ye doğru yola çıkarmasıyla başlar. Yol boyunca Dunson’ın değişen tavırları ve gaddarlığı, evlatlık oğlu Matt’in (Montgomery Clift) müdahale etmesine sebep olur. Erzak çalan üç kovboy yakalanır. Thomas Dunson, üç adamı asmak ister oğlu ise devreye girer ve iktidarı ele geçirir. Matt, sürüyü Thomas Dunson’ın elinden alarak Kansas’a doğru yönlendirmesine neden olur. Thomas Dunson, oğluna karşı intikam yemini eder ve peşine düşer.
KANLI NEHİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Ireland
Coleen Gray
Montgomery Clift
John Wayne
Harry Carey
Walter Brennan
Joanne Dru
Noah Beery Jr.
KANLI NEHİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kanlı Nehir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
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