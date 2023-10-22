Yayınlanma: 22.10.2023 - 18:58

Güncelleme: 22.10.2023 - 18:58

Kanlı Nehir filminin yönetmen koltuğunda Howard Hawks oturuyor. Senaristliğini Charles Schnee ve Borden Chase üstleniyor. Peki, Kanlı Nehir filminin konusu ne? Kanlı Nehir filminin oyuncuları kim?

KANLI NEHİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Texas’ta büyük bir sürü sahibi Thomas Dunson’ın (John Wayne) hayvanlarını satmak üzere sürüyü kuzeye, Missouri’ye doğru yola çıkarmasıyla başlar. Yol boyunca Dunson’ın değişen tavırları ve gaddarlığı, evlatlık oğlu Matt’in (Montgomery Clift) müdahale etmesine sebep olur. Erzak çalan üç kovboy yakalanır. Thomas Dunson, üç adamı asmak ister oğlu ise devreye girer ve iktidarı ele geçirir. Matt, sürüyü Thomas Dunson’ın elinden alarak Kansas’a doğru yönlendirmesine neden olur. Thomas Dunson, oğluna karşı intikam yemini eder ve peşine düşer.

KANLI NEHİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Ireland

Coleen Gray

Montgomery Clift

John Wayne

Harry Carey

Walter Brennan

Joanne Dru

Noah Beery Jr.

KANLI NEHİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kanlı Nehir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.