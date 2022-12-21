Kar Beyaz filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kar Beyaz filmi nerede çekildi?
2010 yılında vizyona giren Kar Beyaz filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kar Beyaz filminin konusu ne? Kar Beyaz filminin oyuncuları kim? Kar Beyaz filmi nerede çekildi? Kar Beyaz filminin IMDb puanı kaç?
Kar Beyaz, yönetmenliğini ve senaristliğini Selim Güneş'in üstlendiği, 2010 yapımlı bir dram filmidir.
KAR BEYAZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Sabahattin Ali'nin "Ayran" adlı öyküsünden yola çıkarak yazılan filmde, bir köyde kardeşlerini doyurabilmek için kar-kış demeden ayran satan küçük Hasan’ın bir günlük hikâyesi anlatılmaktadır.
KAR BEYAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hakan Korkmaz
Sinem İslamoğlu
Gürsan Piri Onurlu
Kaya Akkaya
KAR BEYAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Artvin-Şavşat-Meydancık güzergâhında yer alan Şavşat'ın Maden Köyü'nde gerçekleştirilmiştir.
KAR BEYAZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kar Beyaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlenmiştir.
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