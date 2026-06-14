Kar Masalı filminin yönetmen koltuğunda Erkan Özcan oturuyor. Filmin senaristliğini Seçil Çömlekçi üstleniyor. Peki, Kar Masalı filminin konusu ne? Kar Masalı filminin oyuncuları kim?

KAR MASALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, annesinin kendisi için zengin bir koca bulma planlarından habersiz bir şekilde annesinin ayarladığı tatile giden Derya'nın hikâyesini anlatıyor.

KAR MASALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aslı Bekiroğlu

Tuna Arman

Ahmet Kayakesen

Ali Rıza Tanyeli

Ceren Taşcı

Selahattin Taşdöğen

Başak İlhan

Baran Andiç

Buse Özcan

KAR MASALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kar Masalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.