Kar Masalı filminin yönetmen koltuğunda Erkan Özcan oturuyor. Filmin senaristliğini Seçil Çömlekçi üstleniyor. Peki, Kar Masalı filminin konusu ne? Kar Masalı filminin oyuncuları kim?
KAR MASALI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, annesinin kendisi için zengin bir koca bulma planlarından habersiz bir şekilde annesinin ayarladığı tatile giden Derya'nın hikâyesini anlatıyor.
KAR MASALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aslı Bekiroğlu
Tuna Arman
Ahmet Kayakesen
Ali Rıza Tanyeli
Ceren Taşcı
Selahattin Taşdöğen
Başak İlhan
Baran Andiç
Buse Özcan
KAR MASALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kar Masalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.