Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:15

Güncelleme: 29.07.2024 - 17:15

Kara Göl ve Anakonda filminin yönetmen koltuğunda A.B. Stone oturuyor. Filmin senaristliğini Berkeley Anderson üstleniyor. Peki, Kara Göl ve Anakonda filminin konusu ne? Kara Göl ve Anakonda filminin oyuncuları kim?

KARA GÖL VE ANAKONDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bu devasa iki canavar tüm kasabayı yok etmeden önce şerif birşeyler yapmak zorundadır.

KARA GÖL VE ANAKONDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Englund

Corin Nemec

Yancy Butler

Annabel Wright

Skye Lourie

Oliver Walker

Heather Gilbert

Nigel Barber

KARA GÖL VE ANAKONDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kara Göl ve Anakonda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.