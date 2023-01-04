Karanlık Saat filminin konusu ne, oyuncuları kim?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:15

Karanlık Saat (The Darkest Hour), yönetmenliğini Chris Gorak, senaristliğini Jon Spaihts'in üstlendiği, 2011 yapımlı bir aksiyon/korku/bilimkurgu filmidir.

KARANLIK SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Beş genç tatil için Moskova'ya gitmiştir. Gençler eğlenirken, bu arada dünya, uzaylılar tarafından işgal edilir. Güç kaynaklarını kullanarak, önlerine çıkan tüm canlıları tuzla buz eden uzaylılara karşı gençler şanslarını denemek zorundadırlar, belki de insanlığın devamı onlara bağlıdır.

KARANLIK SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emile Hirsch

Rachael Taylor

Olivia Thirlby

KARANLIK SAAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Karanlık Saat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlenmiştir.