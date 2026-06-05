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Karina filminin konusu ne? Karina filminin oyuncuları kim?

Karina filminin konusu ne? Karina filminin oyuncuları kim?

5.06.2026 22:09:00
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Haber Merkezi
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Karina filminin konusu ne? Karina filminin oyuncuları kim?

Karina filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Karina filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Karina filminin konusu ne? Karina filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Karina filminin yönetmen koltuğunda Marianna Siegen oturuyor. Filmin senaristliğini Mariya Nakhodkina üstleniyor. Peki, Karina filminin konusu ne? Karina filminin oyuncuları kim? 

KARINA FİLMİNİN KONUSU NE?

2014 yılında,Yakutistan'ın uzak bir köyünde köpeği Nadya ile birlikte kaybolan ve dondurucu soğukta, vahşi doğada 12 gün boyunca hayatta kalmayı başaran 4 yaşındaki Karina Chikitova'nın gerçek yaşam öyküsü.

KARINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pyotr Basnaev

Pavel Kolesov

Mariya Kychkina

Vyacheslav Lavernov

Sandaaryya Nogovitsyna

Sofia Pribylykh

KARINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karina filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

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