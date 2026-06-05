Karina filminin yönetmen koltuğunda Marianna Siegen oturuyor. Filmin senaristliğini Mariya Nakhodkina üstleniyor. Peki, Karina filminin konusu ne? Karina filminin oyuncuları kim?
KARINA FİLMİNİN KONUSU NE?
2014 yılında,Yakutistan'ın uzak bir köyünde köpeği Nadya ile birlikte kaybolan ve dondurucu soğukta, vahşi doğada 12 gün boyunca hayatta kalmayı başaran 4 yaşındaki Karina Chikitova'nın gerçek yaşam öyküsü.
KARINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pyotr Basnaev
Pavel Kolesov
Mariya Kychkina
Vyacheslav Lavernov
Sandaaryya Nogovitsyna
Sofia Pribylykh
KARINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Karina filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.