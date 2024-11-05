Katil filminin konusu ne? Katil filminin oyuncuları kim?
Katil (The Replicant) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Katil filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Katil filminin konusu ne? Katil filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Katil filminin yönetme koltuğunda Ringo Lam oturuyor. Filmin senaristliğini Les Weldon ve Lawrence Riggins üstleniyor. Peki, Katil filminin konusu ne? Katil filminin oyuncuları kim?
KATİL FİLMİNİN KONUSU NE?
Polis memuru Jake Riley ve onun güzel partneri Desiree Rosa, bu akıl almaz cinayetleri çözmek için uğraşıyorlardı. Ama çözüm bulamıyorlardı ve bu iş için yeterli değillerdi
KATİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Claude Van Damme
Allan Gray
Catherine Dent
Brandon James Olson
Pam Hyatt
Ian Robison
Peter Flemming
Marnie Alton
Chris Kelly
Paul McGillion
James Hutson
Lillian Carlson
Margaret Ryan
Jayme Knox
KATİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Katil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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