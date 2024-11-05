Yayınlanma: 05.11.2024 - 19:14

Güncelleme: 05.11.2024 - 19:14

Katil filminin yönetme koltuğunda Ringo Lam oturuyor. Filmin senaristliğini Les Weldon ve Lawrence Riggins üstleniyor. Peki, Katil filminin konusu ne? Katil filminin oyuncuları kim?

KATİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Polis memuru Jake Riley ve onun güzel partneri Desiree Rosa, bu akıl almaz cinayetleri çözmek için uğraşıyorlardı. Ama çözüm bulamıyorlardı ve bu iş için yeterli değillerdi

KATİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme

Allan Gray

Catherine Dent

Brandon James Olson

Pam Hyatt

Ian Robison

Peter Flemming

Marnie Alton

Chris Kelly

Paul McGillion

James Hutson

Lillian Carlson

Margaret Ryan

Jayme Knox

KATİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Katil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.