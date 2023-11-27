Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:35

Güncelleme: 27.11.2023 - 11:35

Katil Yılanlar filminin yönetmen koltuğuda David R. Ellis oturuyor. Filmin senaristliğini David J. Taylor üstleniyor. Peki, Katil Yılanlar filminin konusu ne? Katil Yılanlar filminin oyuncuları kim?

KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NE?

Sean Jones, gangster Eddie Kim'in Los Angeles savcısını öldürdüğüne şahit olur. Sean'ın şahitlik etmesi, Kim'in hapse girmesine sebep olacaktır. Kim'in hapse girmekten kurtulmak için Sean'ın aleyhine şahitlik yapmak üzere duruşmaya gitmek için bindiği uçağa zehirli yılanlar koyar. Bundan sonra uçaktaki yolcular onlarca tehlikeli yılanla ölüm kalım savaşı vereceklerdir.

KIYAMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Samuel L. Jackson - Neville Flynn

Rachel Blanchard - Mercedes

Nathan Phillips - Sean Jones

Julianna Margulies - Claire Miller

Elsa Pataky - Maria

Kenan Thompson - Troy

Lin Shaye - Grace

Bobby Cannavale - Hank Harris

Taylor Kitsch - Kyle

Sunny Mabrey - Tiffany

David Koechner - Rick

Todd Louiso - Dr. Steven Price

Terry Chen - Chen Leong

Samantha McLeod - Kelly

Bruce James - Ken

Keith Dallas - Big Leroy

Gerard Plunkett - Paul

Casey Dubois - Curtis

Byron Lawson - Eddie Kim

Scott Nicholson - Daniel Hayes

Mark Houghton - John Sanders

Tygh Runyan - Tyler

Lisa Marie Caruk - Ken'in Kız arkadaşı

KIYAMET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Katil Yılanlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.