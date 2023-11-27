Katil Yılanlar filminin konusu ne? Katil Yılanlar filminin oyuncuları kim?
Katil Yılanlar (Snakes on a Plane) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Katil Yılanlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Katil Yılanlar filminin konusu ne? Katil Yılanlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Katil Yılanlar filminin yönetmen koltuğuda David R. Ellis oturuyor. Filmin senaristliğini David J. Taylor üstleniyor. Peki, Katil Yılanlar filminin konusu ne? Katil Yılanlar filminin oyuncuları kim?
KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NE?
Sean Jones, gangster Eddie Kim'in Los Angeles savcısını öldürdüğüne şahit olur. Sean'ın şahitlik etmesi, Kim'in hapse girmesine sebep olacaktır. Kim'in hapse girmekten kurtulmak için Sean'ın aleyhine şahitlik yapmak üzere duruşmaya gitmek için bindiği uçağa zehirli yılanlar koyar. Bundan sonra uçaktaki yolcular onlarca tehlikeli yılanla ölüm kalım savaşı vereceklerdir.
KIYAMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Samuel L. Jackson - Neville Flynn
Rachel Blanchard - Mercedes
Nathan Phillips - Sean Jones
Julianna Margulies - Claire Miller
Elsa Pataky - Maria
Kenan Thompson - Troy
Lin Shaye - Grace
Bobby Cannavale - Hank Harris
Taylor Kitsch - Kyle
Sunny Mabrey - Tiffany
David Koechner - Rick
Todd Louiso - Dr. Steven Price
Terry Chen - Chen Leong
Samantha McLeod - Kelly
Bruce James - Ken
Keith Dallas - Big Leroy
Gerard Plunkett - Paul
Casey Dubois - Curtis
Byron Lawson - Eddie Kim
Scott Nicholson - Daniel Hayes
Mark Houghton - John Sanders
Tygh Runyan - Tyler
Lisa Marie Caruk - Ken'in Kız arkadaşı
KIYAMET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Katil Yılanlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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