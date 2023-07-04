Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:33

Güncelleme: 04.07.2023 - 10:33

Sahtekar İkili filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Aron Gaudet ile Gita Pullapilly üstleniyor. Peki, Sahtekar İkili filmi konusu nedir? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sahtekar İkili; milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesini konu ediyor. Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler. Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.

SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kristen Bell - Connie Janikowski

Paul Walter Hauser - Ken Miller

Bebe Rexha - Tempe Tina

Eduardo Franco - Greg

Kirby Howell-Baptiste - Jojo Johnson

Vince Vaughn - Simon Kilmurry

Joel McHale - Rick Kaminski

Ross Kimball - SWAT Ajanı

Ilia Isorelys Paulino - Rosa

Paul Rust - Albert Anderson

Annie Mumolo - Crystal

Stephen Root - Ajan Flanagan

Jack McBrayer - Ajan Park

Marc Evan Jackson - Dr. Girard

Garrett Wareing - Money

Nick Cassavetes - Pain

Dayo Okeniyi - Earl

Leonard Robinson - Barry

SAHTEKAR İKİLİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Sahtekar İkili filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.