Sahtekar İkili filmi konusu nedir? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kimler?
Sahtekar İkili filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sahtekar İkili filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sahtekar İkili filmi konusu nedir? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kimler?
Sahtekar İkili filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Aron Gaudet ile Gita Pullapilly üstleniyor. Peki, Sahtekar İkili filmi konusu nedir? Sahtekar İkili filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sahtekar İkili; milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesini konu ediyor. Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler. Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.
SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kristen Bell - Connie Janikowski
Paul Walter Hauser - Ken Miller
Bebe Rexha - Tempe Tina
Eduardo Franco - Greg
Kirby Howell-Baptiste - Jojo Johnson
Vince Vaughn - Simon Kilmurry
Joel McHale - Rick Kaminski
Ross Kimball - SWAT Ajanı
Ilia Isorelys Paulino - Rosa
Paul Rust - Albert Anderson
Annie Mumolo - Crystal
Stephen Root - Ajan Flanagan
Jack McBrayer - Ajan Park
Marc Evan Jackson - Dr. Girard
Garrett Wareing - Money
Nick Cassavetes - Pain
Dayo Okeniyi - Earl
Leonard Robinson - Barry
SAHTEKAR İKİLİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Sahtekar İkili filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- Suudi Arabistan'dan çılgın teklif
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- İlçeyi ayağa kaldıran olayla ilgili Vali'den açıklama