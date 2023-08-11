Ölümsüz filminin konusu ne? Ölümsüz filminin oyuncuları kim?
Ölümsüz (Boss Level) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümsüz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümsüz filminin konusu ne? Ölümsüz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümsüz filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Joe Carnahan üstleniyor. Peki, Ölümsüz filminin konusu ne? Ölümsüz filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMSÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Emekli bir özel kuvvetler subayı olan Roy Pulver, öldüğü günü sürekli yaşadığı bir zaman döngüsüne hapsolmuştur. Roy aynı günü sürekli yaşarken, ölümüne neden olan olayı aydınlatmaya karar verir. Bu gizemi aydınlatmak ve döngüye son vermek adına çıktığı bu yolda Roy’a hiç beklemediği bir yoldaş olan Alice katılıyor.
ÖLÜMSÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mel Gibson
Frank Grillo
Naomi Watts
Will Sasso
Annabelle Wallis
Ken Jeong
Michelle Yeoh
Meadow Williams
Eric Etebari
ÖLÜMSÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümsüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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